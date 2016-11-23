Samsung Nougat güncellemesi sonrası sorunlar?

Samsung Nougat güncelleme sonrasında sorun var mı yok mu konusunda sizlere sayfa açmak istedik.Galaxy S7 Edge,Galaxy S7,Galaxy S6 Edge,Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 nougat güncelleme sonrasındaki deneyimler çok önemli olacak.

Bildiğiniz üzere Android’in en son sürümü 7.0 Nougat sürümüdür.Henüz Nougat sürümü ülkemizde çok fazla bir telefon modelinde kullanılmıyor.Yavaş yavaş üst segment telefonlar Nougat sürümünü almaya başlayacak.Samsung Galaxy S6 ve Edge modelleri için Nougat sürümünün yakında geleceği belirtiliyor.Teknoscrool.com olarak Nougat sürümü galaxy S6 ve Edge modellerine güncelleme geldikten sonra herhangi bir sorun ile karşılıp karşılaşmadığınızı bizimle paylaşınız.

Özellikle Samsung Nougat sürümünden sonra telefonda şarj süresinin az gitmesi,performans sorunları,Wİ-Fi sorunları olup olmayacağı konusunda deneyimlerinizi bekliyor olacağız.Genellikle büyük android güncellemelerinden sonra birçok problemler yaşanmaktadır.

Bu sayede güncelleme yapmayanlar bu konumuz üzerinden yapıp yapmayacağı konusunda bilgi sahibi olacaktır.

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