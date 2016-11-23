Samsung Nougat güncellemesi sonrası sorunlar?

Samsung Nougat güncelleme sonrasında sorun var mı yok mu konusunda sizlere sayfa açmak istedik.Galaxy S7 Edge,Galaxy S7,Galaxy S6 Edge,Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 nougat güncelleme sonrasındaki deneyimler çok önemli olacak.
Bildiğiniz üzere Android’in en son sürümü 7.0 Nougat sürümüdür.Henüz Nougat sürümü ülkemizde çok fazla bir telefon modelinde kullanılmıyor.Yavaş yavaş üst segment telefonlar Nougat sürümünü almaya başlayacak.Samsung Galaxy S6 ve Edge modelleri için Nougat sürümünün yakında geleceği belirtiliyor.Teknoscrool.com olarak Nougat sürümü galaxy S6 ve Edge modellerine güncelleme geldikten sonra herhangi bir sorun ile karşılıp karşılaşmadığınızı bizimle paylaşınız.
Özellikle Samsung Nougat sürümünden sonra telefonda şarj süresinin az gitmesi,performans sorunları,Wİ-Fi sorunları olup olmayacağı konusunda deneyimlerinizi bekliyor olacağız.Genellikle büyük android güncellemelerinden sonra birçok problemler yaşanmaktadır.
Bu sayede güncelleme yapmayanlar bu konumuz üzerinden yapıp yapmayacağı konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Samsung s6
16 Mart 2017 at 14:15
Samsung s6 androıd 7 guncellemesınden sonra hafıf de olsa donmaya başladı. Yardım lütfen
AYDIN
18 Mart 2017 at 21:05
Note5 kullanicisiyim su anakadar nugat sonrasi tek problem sarj surem 4 saat kisaldi telefonu duzenli kullanan biriyim ve genellikle sarj surem hep ayni zamanda biterdi suan sure kisaldi extra bisey de yapmadi herzamanki kullanimda sarj az gidiyo
Veysel
23 Mart 2017 at 22:21
S6 edge+ kullanıcısıyım ilk izlenimime göre parmak izi okuyucu stabil çalışmıyor.
Mehmet
30 Mart 2017 at 07:23
Güncelleme sonrası çok geç şarj oluyor hatta bir türlü olmuyor şarj çok çabuk bitiyor
Haldun
18 Nisan 2017 at 14:53
Galaxy s6 kullaniyorum.
Calisma performansindan çok memnundum ancak nougat herşeyi berbat etti.
Yukledigimden beri donma, kasma, wi-fi, hat bağlantı sorunu gibi birçok konuda sıkıntı var.
Tavsiyem yuklemeyin