Samsung Galaxy S6 Nougat güncellemesi kesinleşti gibi!

Samsung Galaxy S6 modeline yakın zamanda Nougat sürümüne kavuşabilir.

Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümünü ülkemizde sınırlı sayıda birkaç model kullanmaktadır.Diğer markalar ise üst segment telefonlarına Nougat getirmek için çalışmalarına devam ediyor.Hangi Samsung modelleri Nougat sürümü alıp almayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.Fakat geçtiğimiz aylarda çıkan bir haberden sonra Galaxy S6 modelinin Nougat sürümü alacağına kesin gözüyle bakılıyor.GFXBench testinde Android 7.0 Nougat sürümü yüklü olarak test yapıldığı gösteriliyor.Tabi bu test sonrasında Android 6.0 kullanan Galaxy S6 modeli tek çekirdek testinden 1257 puan alırken Nougat ile birlikte 1369 puan alması ile birlikte Galaxy S6, nougat sürümü ile daha performanslı olduğu gözükmektedir.

Nougat sürümü Galaxy S6 modeline ne zaman geleceğine dair herhangi bir resmi bilgi yok.Ayrıca Galaxy Note 5,Galaxy S7,S7 edge ve Galaxy S6 edge modellerinin Nougat sürümüne kavuşacağına kesin gözüyle bakılacaktır.

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