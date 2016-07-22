Samsung Galaxy A7 marshmallow güncellemesi nasıl?

Samsung Galaxy A7 marshmallow güncellemesi sonrası telefon nasıl?
Bildiğiniz üzere Android 7.0 ismi Nougat olarak açıklanmıştı.Çok geçmeden de telefonlara yüklenebileceği belirtilmişti.Ülkemizde henüz Android 6.0 marshmallow sürümü yeni geldi diyebiliriz.En çok android 5.0 lollipop sürümü kullanırken bakalım yeni sürümler ülkemize ne zaman gelecek!
Bir ziyaretçimiz Galaxy A7 akıllı telefonuna marshmallow güncellemesi geldiğini ve bazı ufak tefek sorunların çıktığını yazmıştır.Bizde bu konuyu açarak Samsung Galaxy A7 modeli olup Android 6.0 marshmallow güncellemesi alan ziyaretçilerimizin güncelleme sonrası herhangi bir sorun ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair yorumlar almak istiyoruz.
Güncelleme sonrası yaşadığınzı sorun varsa lütfen bize iletiniz.Özellikle güncelleme sonrasında Galaxy A7 şarj süresinin nasıl gittiği ve performans yönündeki kararlığını belirtirseniz çok seviniriz.
Ahmet karabulut
25 Temmuz 2016 at 21:16
Maalesef sorunlu şarj aktif kullanımda akşamı zor ediyor. Elle sessize alma alarmı kapama fonksiyonları çalışmıyor. En önemli sorunu ise zil sesi çok azaldı. güncellenmesi yapılmamış aynı telefonla aynı müzik yarı yarıya fark ediyor.
Osman TEKİN
10 Ağustos 2016 at 01:33
SM-A710F Galaxy A7(2016) marshmallow güncellemesi yaptım. Maalesef sorunlu. Ses neredeyse 3te2 oranda azaldı ve bataryası normalin %70i kadar gidiyor.
alican
12 Ağustos 2016 at 02:48
ses duyulmuyacak kadar azaldi nekadar sacma olmus garaantiye gonderdim yapildi simdi yine geldi guncelleme korkuyorum yapmaya
Duygy
14 Ağustos 2016 at 21:26
Ses sorunu en buyuk dert saniyorum kiracagim en son o olacak. Eski yazilima geride yukleyemedim
Sercan
21 Ağustos 2016 at 18:38
Ses cok azaldi. Guncelleme pismanlik oldu bende
Kerem
25 Ağustos 2016 at 21:33
En büyük sorunum sarj cihazını tanimamasi ama pil ömrüm 1.5 gün gidiyor ekstra olarala ses azaldi ve arada seslide olmasina ragmen sen gelmiyor guncelleme sonrasi sadece ikonlarım degisti yerlesik uygulamarimin icerigi hala ayni
mehmet
26 Ağustos 2016 at 00:19
lolipoptan sonra telefon bayağı yavaşlamıştı bu güncellemeden sonra kendi kendine kapanır oldu en önemlisi de wifinin çekim gücü azaldı eskiden uzaktan çok rahat çekerdi şimdi çekmiyor ayrıca wifinin yanında telefon 5dk kapalı kalınca otomatik olarak interneti kesiyor çok kasıyor rezalet bir güncelleme olmuş.
Gamze
31 Ağustos 2016 at 22:37
Güncellemeden sonra günde 3-4 defa kendi kendine kapanıyor. Şarj çok hızlı bitiyor.
serafettin
20 Eylül 2016 at 12:06
ses yarı yarıya azaldı
Damla
25 Eylül 2016 at 01:06
Telefon mahvoldu böyle berbat bir güncelleme olamaz .
Erkan
18 Ekim 2016 at 00:32
Son güncelleme geldiginde kendi kendine sesi kisiyor telefon resmen kasıyor ve müzik calmak istedigimde ise üzgünüm bu müzik dosyasını açmıyor diyo lütfen yardım edin
Haluk
21 Ekim 2016 at 20:20
Güncelleme sonrası telefonum günde en az 5 defa kapanıyor telefon sesi azaldı en büyük sıkıntım konuşurken kendi kendine kapanması
Osman ŞEKER
23 Ekim 2016 at 08:24
Ses ve Batarya sorunu çözülmezse fiyasko!!!
Yasin
30 Mart 2017 at 15:13
Telefonun konras ayarları bozuldu keske güncelleme yapmasaydım samsung a7 16
Murat bahar
3 Haziran 2017 at 23:21
Sarj çok çabuk bitiyir çok kötü bir güncellemeleri olmuş