Samsung Galaxy A7 marshmallow güncellemesi nasıl?

Samsung Galaxy A7 marshmallow güncellemesi sonrası telefon nasıl?

Bildiğiniz üzere Android 7.0 ismi Nougat olarak açıklanmıştı.Çok geçmeden de telefonlara yüklenebileceği belirtilmişti.Ülkemizde henüz Android 6.0 marshmallow sürümü yeni geldi diyebiliriz.En çok android 5.0 lollipop sürümü kullanırken bakalım yeni sürümler ülkemize ne zaman gelecek!

Bir ziyaretçimiz Galaxy A7 akıllı telefonuna marshmallow güncellemesi geldiğini ve bazı ufak tefek sorunların çıktığını yazmıştır.Bizde bu konuyu açarak Samsung Galaxy A7 modeli olup Android 6.0 marshmallow güncellemesi alan ziyaretçilerimizin güncelleme sonrası herhangi bir sorun ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair yorumlar almak istiyoruz.

Güncelleme sonrası yaşadığınzı sorun varsa lütfen bize iletiniz.Özellikle güncelleme sonrasında Galaxy A7 şarj süresinin nasıl gittiği ve performans yönündeki kararlığını belirtirseniz çok seviniriz.

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