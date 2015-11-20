Rehber ve galeri durduruldu hatası nasıl giderilir (Android)

Rehber ve galeri durduruldu hatası ve çözümü
Bir ziyaretçimiz android işletim sistemli telefonunda devamlı olarak rehber durduruldu ve galeri durduruldu hataları aldığını yazmıştır.Malesef kullandığı telefonun markasını ve modelini yazmadığı için bizde genel olarak bir çözüm yöntemi yazmak zorunda kaldı.
İnternette araştırma yaptığımızda bu sorun ile karşılaşanların en çok sorunlarını giderdiği yöntemi sizlere yazmak istedik.Şunu belirtelim biz bu yöntemi denemedik.Eğer deneyip olumlu yada olumsuz olarak deneyimlerini bize yazarsa bizde ona göre başka yöntemler yazmak isteriz.
Rehber ve galeri durduruldu hatası için;
Sistem Ayarları->Uygulamalar->Tümü yolunu izleyerek gelen listeden kapanan programı bulun, tıklayın. Gelen ekranda “Ön Belleği Temizle” düğmesine basarak ön belleği temizleyin.
Deneyen ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.
dilara
2 Nisan 2016 at 16:31
ben denedim hem verileri hemde önbellegi sildim yine de hiçbir şey olmadı rehberi açıyorum” kişi listeniz güncelleniyor” diye bir yazı çıkıyor tuşlar bölümüne geçerek numara çevirmeye çalışıyorum” rehber durduruldu” diyerek kapanıyor yardimci olursaniz sevinirim
ümit
11 Temmuz 2016 at 09:37
Samsung duos rehber acilmiyor sonra rehber durduruldu diyor lütfen yardimci olun
K.Y.Altunc
23 Ocak 2017 at 21:17
Galerim sürekli olarak duruyor. Denedim maalesef hâlâ aynı.
Fikret
8 Haziran 2017 at 17:22
Hiçbir şey değişmedi
Ebarslan
9 Eylül 2017 at 13:57
Bu islem hicbir ise yaramiyor