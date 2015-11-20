Rehber ve galeri durduruldu hatası nasıl giderilir (Android)

Rehber ve galeri durduruldu hatası ve çözümü

Bir ziyaretçimiz android işletim sistemli telefonunda devamlı olarak rehber durduruldu ve galeri durduruldu hataları aldığını yazmıştır.Malesef kullandığı telefonun markasını ve modelini yazmadığı için bizde genel olarak bir çözüm yöntemi yazmak zorunda kaldı.

İnternette araştırma yaptığımızda bu sorun ile karşılaşanların en çok sorunlarını giderdiği yöntemi sizlere yazmak istedik.Şunu belirtelim biz bu yöntemi denemedik.Eğer deneyip olumlu yada olumsuz olarak deneyimlerini bize yazarsa bizde ona göre başka yöntemler yazmak isteriz.

Rehber ve galeri durduruldu hatası için;

Sistem Ayarları->Uygulamalar->Tümü yolunu izleyerek gelen listeden kapanan programı bulun, tıklayın. Gelen ekranda “Ön Belleği Temizle” düğmesine basarak ön belleği temizleyin.

Deneyen ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)