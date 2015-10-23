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Play Store Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım

tarafından 23 Ekim 2015 Tarihinde eklendi

Google Play Şifre Unutma İşlemi

google play store

Telefondan Android programların indirildiği tek adres olan Play Store, bazı zamanlar hatalar verir. Yada kullanıcılar kendi sistemlerinden doğan hatalar yaşar.

Play Store Şifresini Geri Alma

Unutulan Google Play şifresini tekrar geri almak mümkün. Yani, şifreyi unuttuğunuz zaman, hemen yeni bir hesap açmaya kalkmayın. Ayarlar bölümünde ” Şifre Hatası ve Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?” gibi seçenekler var.bu seçeneğe tıklayarak, sizden istenilen bilgileri verin ve şifrenizi tekrar geri alın. Şifre alma işlemi, bu seçenekleri belirlediğiniz zaman son derece kısa ve hemen çözülür.

Play Store üzerinden bu tarz kısa işlemleri yaparak, kaybedilen şifreyi tekrar geri alabilirsiniz.

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2 Yorum

  1. tural

    14 Temmuz 2016 at 16:42

    Gogle hsabimin sifresini unutum yardim edin lutfen

  2. Batyr

    21 Nisan 2017 at 23:16

    Salam

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