Play Store Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım

Google Play Şifre Unutma İşlemi

Telefondan Android programların indirildiği tek adres olan Play Store, bazı zamanlar hatalar verir. Yada kullanıcılar kendi sistemlerinden doğan hatalar yaşar.

Play Store Şifresini Geri Alma

Unutulan Google Play şifresini tekrar geri almak mümkün. Yani, şifreyi unuttuğunuz zaman, hemen yeni bir hesap açmaya kalkmayın. Ayarlar bölümünde ” Şifre Hatası ve Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?” gibi seçenekler var.bu seçeneğe tıklayarak, sizden istenilen bilgileri verin ve şifrenizi tekrar geri alın. Şifre alma işlemi, bu seçenekleri belirlediğiniz zaman son derece kısa ve hemen çözülür.

Play Store üzerinden bu tarz kısa işlemleri yaparak, kaybedilen şifreyi tekrar geri alabilirsiniz.

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