Oyunların ve uygulamaların istediği telefon izinlerine dikkat!

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar uygulamalarını ve oyunlarını Google Play Store üzerinden indirmektedir.

Birçok kullanıcı bu platformandan indirdiği herşeyin güvenilir olduğunu sanmaktadır.Aslında işin özü öyle değil.Malesef Play Store birçok casus uygulama bulunmaktadır.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde iki adet anlık mesajlaşama uygulaması Google Play Store’dan casusluk işlevleri gerçekleştirdiği için kaldırılmıştı.

Teknoscrool.com olarak bizim size birkaç önerimiz olacaktır;

– İndirmek istediğiniz uygulama yada oyunu indirmeden önce hangi izinleri istediğine dikkat ediniz.

– Örnek vermek gerekirse basit bir oyun indreceksiniz ama oyun sizden telefon numaralarını alma izni istiyordur.Siz bu izni verdiğinizde sizin haberiniz olmadan rehberinizdeki bütün numaralar alınacaktır.

– Başka bir örnek vermek gerekirse excel tablosu hazırlamak için indirdiğiniz bir uygulama sizden mesaj gönderme ve mesaj alma izni istediğinde kesinlikle şüphe ile yaklaşın.Bu uygulamanın bu izinle ne alakası olabilir diye düşünün.

Örnek vermeye kalkarsa sayfalar dolusu sizlere çıkartabiliriz.Verdiğiniz izinler sonrasında telefonunuzdan bilgileriniz sizin haberiniz olmadan alınabilmektedir.Hiçbir şekilde hissedemez yada göremezsiniz.Bir nevi sizi telefonu klonlamış olacaktır.

Uzun lafın kısası indirdiğiniz uygulamaların istediği izinler alakalı mı değil mi?

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