LG desen kilidini unuttum! Nasıl kırılır

LG desen kilidi nasıl kırılır?

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan güvenlik çeşiti olarak desen kilidi olarak gösterilmeketdir.Kullanımı kolay olduğu için desen kilidi hemen hemen her telefon aktif olarak kullanılmaktadır.Fakat desen kilidinizi unuttuğunuz zaman zorluklara hazır olunuz.Bir ziyaretçimiz LG telefonunda desen kilidini unuttuğunu ve telefonu nasıl açabileceği konusunda destek istemiştir.

İlk olarak desen kilidinizi unuttuğunuz zaman hemen telefona format atmaya çalışmayan.Çünkü unutulan desen kilidini kırmak için 2 tane farklı yöntem bulunmaktadır.İlk olarak desen kilidini 5 kez yanlış girdiğiniz zaman ekranın altında size seçenekler çıkacaktır.Burada YEDEK PIN bölümüne giriş yapın ve desen kilidi oluşturmadan önce girmiş olduğunu Kurtarma PIN kodunu deneyiniz.Birçok kişi bu sayede telefonu açmaktadır.Eğer PIN kodunuda unuttuysanız en son yönteme geliyoruz.5 kez desen kilidini yanlış girdikten sonra modeli unuttum sekmesine tıklayınız ve karşınıza Google hesap mailinizi ve şifrenizi girmenizi isteyecektir.Bu Google hesabı telefonu kurmadan önce açmış olduğunu GMAİL hesabıdır.GMAİL harici herhangi bir hesap ile açmayı denemeyiniz.Telefonuza kurulu olan gmail hesabınızı ve şifrenizi girdikten sonra desen kilidini açabilirsiniz.

Not:Eğer hem PIN kodu hem GMAİL hesabınızı unuttuysanız mecburen telefona format atmanız gerekmektedir.Bize modelinizi söylerseniz format atma yöntemini sizlere iletelim.

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