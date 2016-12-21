Kural hatası olmayan Android Play Store King Oyunu

King oyunu indirmek istiyorsanız işte size çok güzel bir yazı hazırladık.

Akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra oyun oynama eğilimimiz ise telefonlara kaymış durumdadır.Her türlü oyunu telefonumuzda oynayabildiğimiz için artık bilgisayarı pek tercih etmiyoruz.Mobil telefonlarda King oynamayı seviyorsanız teknoscrool.com olarak sizlere bir önerimiz olacaktır.Android işletim sistemine sahip mobil telefonlar Google Play Store üzerinden King oyunu aramaktadır.Birçok oyun olduğu için hangi oyunu indirebileceği konusunda kararsız klamaktadır.Genellikle Play Store mağazasındaki Kiing oyunları yanlış yada hatılı olmaktadır.King oyunu bol kural içeren bir oyun olduğu için iyi kodlanmış bir oyun olması gerekmektedir.Bizim size önereceğimiz King oyununda ise bu hatalara hiç karşılaşmadık diyebiliriz.Hatta yapay zeka olarak ise başarılı olduğunu belirtelim.

Örneğin bir kişi koz vurduğunda sonraki kişi oynarken koz oynandığı için küçük kağıt atmaktadır.Genellikle yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi ise telefon oyuncularının kurallara göre oynanamasıdır.Örneğin kız atması gerekirken atmaması gibi.Haliyle bu tarz yanlışlıklar olunca king tutkunları telefonundan oyunu silmekten başka çaresi bulunmamaktadır.

Bu oyunu oynamanız için Android’in 4.1 ve üzeri sürümü telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir.Ayrıca bu oyun telefonunuzda alakasız izinler istememektedir.50 bin civarında indirme rakamı ile başarılı olduğunu belirtelim.Son olarak 23 Ağustos 2016 güncellendiğinide not düşelim.Eğer hata bulursanızda Play Store sayfasından mail atarak hataları söylediğiniz takdirde hemen düzeltme güncellemesi gelmektedir.

King indir

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