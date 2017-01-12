Kış geldi şarj ve ısınma arttı!

Android akıllı telefonları olanlar bu sorunu yaşadınız mı?

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların şarjının kısa sürede bittiği söylentileri çıkmaya başladı.Bazı kullanıcılar Android telefonlarında şarjın hızlı azaldığını ileri sürdü.Hatta telefonlarında normalden daha fazla ısınma olduğunuda belirtenler oldu.Bu ısınma ve şarjın az gitme sorunu sadece bir marka değil birçok markada yaşandığı belirtiliyor.İddia edilen sorunun düzeldiğini ve kullanım süresinin normale döndüğünü söyleyenlerde çıktı.

Şarjın hızla azalması ve normalinden fazla ısınma sorunun soğuk havalardan dolayı olduğu düşünülüyor.Havalar kötü olduğu için telefonların GSM çekim güçleri değişiklik gösterdiği için telefon sabit güçle çekim yapabilmek için daha fazla şarj harcamak durumunda kalıyor.Havalar soğuk olduğu için normal olarak telefonlar daha fazla sıcaklık hissediyor.

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