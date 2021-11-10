İşte Google Play Store’da en çok indirilen 4 uygulama

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları uygulama ve oyun indirmek için Google Play Store kullanmaktadır. Google Play Store’ a girdiğimizde üst sıralar kategorisinde tıkladığımızda ücretsiz en popüler uygulamaları sizlere yazmak istedik. İlk iki sırada E-Ticaret uygulamaların olduğunu görüyoruz.

Birinci sırada Trendyol uygulamasını görüyoruz. Trendyol uygulaması 50.000.000 ‘dan fazla indirilme rakamına ulaştığını görüyoruz. Google Play Store tam olarak indirilme oranını göstermiyor.

İkinci sırada Hepsiburada uygulaması yer almaktadır. Bu uygulama ise 10.000.000’dan fazla yükleme oranı gözükmektedir.

Üçüncü sırada ise MEB E-Okul uygulaması yer almaktadır. Bu uygulamada 10 milyon üstü yükleme sayısına ulaşmıştır.

Dördüncü sırada Getir uygulaması yer alıyor. Birçok Avrupa ülkesinde de hizmet veren Getir uygulamasını 10 milyon’dan fazla yükleme oranına sahiptir.

Not: Bu sıralama tahminimizce belli bir süreyi kapsamaktadır. Tüm zamanların indirme oranlarına baktığımızda farklı uygulamaları görmekteyiz.