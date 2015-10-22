İleri tarihli otomatik (zamanlanmış) mesaj nasıl gönderilir

Telefonlarda kısa mesaj (sms) gönderme oranları artık eskisi gibi değildir.Mesajlaşmalar eskiden o kadar çok yapılıyordu ki mesaj paketleri yetmiyordu.Fakat şimdi whatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları çıktıktan sonra herkes bu uygulamaları kullanmayı tercih ediyor. Neyse gelelim asıl konumuza

Doğum günü,evlilik tarihi veya önemli gün v.s. v.s. bu tür önemli mesajları göndermeyi unutyorsanız aşağıdaki anlatımımız tam size göre diyebiliriz.İleri tarihli sms göndermek için android lollipop sürümü imdadımıza yetişiyor.İlk olarak telefonunuzda mesaj bölümüne giriş yapınız.

Göndereceğiniz numarayı yada kişiyi seçiniz.Mesaj metnini yazdıktan sonra seçenekler kısmını açınız.

Fotoğraftada gördüğünüz gibi mesajı planla seçeneğine tıklayınız.Biz bu anlatımı samsung galaxy s4’e göre yapıyoruz.Diğer telefon modellerinde bu tarz sıralar farklılık gösterebilir.

Göndereceğiniz tarih ve saati girdikten sonra tamam sekmesine tıklayınız.Fakat şunu unutmayın en erken gönderme süresi olarak 6 dakika sonrasına ayarlayabilirsiniz.

İleri tarihli sms atmada sorun yaşarsanız lütfen bize yorum olarak ulaşınız ve size hemen destek verelim.

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