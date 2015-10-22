İleri tarihli otomatik (zamanlanmış) mesaj nasıl gönderilir

Telefonlarda kısa mesaj (sms) gönderme oranları artık eskisi gibi değildir.Mesajlaşmalar eskiden o kadar çok yapılıyordu ki mesaj paketleri yetmiyordu.Fakat şimdi whatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları çıktıktan sonra herkes bu uygulamaları kullanmayı tercih ediyor. Neyse gelelim asıl konumuza
Doğum günü,evlilik tarihi veya önemli gün v.s. v.s. bu tür önemli mesajları göndermeyi unutyorsanız aşağıdaki anlatımımız tam size göre diyebiliriz.İleri tarihli sms göndermek için android lollipop sürümü imdadımıza yetişiyor.İlk olarak telefonunuzda mesaj bölümüne giriş yapınız.
Göndereceğiniz numarayı yada kişiyi seçiniz.Mesaj metnini yazdıktan sonra seçenekler kısmını açınız.
Fotoğraftada gördüğünüz gibi mesajı planla seçeneğine tıklayınız.Biz bu anlatımı samsung galaxy s4’e göre yapıyoruz.Diğer telefon modellerinde bu tarz sıralar farklılık gösterebilir.
Göndereceğiniz tarih ve saati girdikten sonra tamam sekmesine tıklayınız.Fakat şunu unutmayın en erken gönderme süresi olarak 6 dakika sonrasına ayarlayabilirsiniz.
İleri tarihli sms atmada sorun yaşarsanız lütfen bize yorum olarak ulaşınız ve size hemen destek verelim.
Mesut Bahtiyar
13 Ocak 2016 at 01:48
Asus Zenfone 5 lollipop sürümlü telefonumda plânla gibi herhangi bor menü çıkmıyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Yunus
1 Haziran 2016 at 04:30
Ben yaptım lakin aklıma şu takıldı diyelim vazgeçtim.. ileri tarihe ayarladığım smsleri daha gönderilmeden iptal etmek istesem nasıl olacak note 4 os 6
Ekrem şirin
23 Kasım 2016 at 22:40
Muhteşem bir açıklama , teşekkür ederim.
İlave olarak; ileri tarihli gönderilen bir mesajı , haftalık yada aylık yada yıllık gibi programkanabiliyor mu acaba
Teşekkür ederim.
Aysın Acı
3 Ocak 2017 at 22:10
Samsung note 4 var. Mesaj kısmının üstteki 3 noktalı kısmına tıkladığımda bahsettiğiniz planlama seçeneği diye birşey çıkmıyor. Ne yapmam lazım?
Teknoloji
5 Ocak 2017 at 12:53
Aysın hanım,
Telefonunuzdaki işletim sistemi versiyonu nedir acaba? Marshmallow yüklediyseniz bu özellik gitmiş olabilir.Biz lollipop sürümünde denemiştik.