Huawei,Samsung ve LG google play store indir

Google Play Store’da markalara özel ayırım bulunmamaktadır.Yükleyeceğiniz uygulama ile tüm android telefonlarda kullanabilirsiniz.

Bir takipçimiz bizden bir konuda destek istemiştir.Huawei marka akıllı telefonu olduğunu ve yanlışlıkla Google Play Store uygulamasını sildiğini, tekrardan Huawei play store nasıl indirebilirim konusunda yardım istemiştir.Teknoscrool.com olarak sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Google Play Store uygulamasının markalara göre özel uygulaması bulunmamaktadır.Yani Play Store uygulaması bütün android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ile aynıdır.Google Play Store uygulamasını yanlışlıkla silme ihtimaliniz bulunmaktadır.Haliyle Play Store silindiği zaman malesef herhangi bir indirme yapamazsınız.Aşağıda bulunan linke tıklayarak Google play store sayfamızdan indirme yapabilirsiniz.

Play Store silindi! Nasıl yükleyebilirim?

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