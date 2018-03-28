Huawei Uygulama ve oyun izinlerini açıp/kapatma

Android işletim sistemini kullanan telefonlar bütün uygulamalarını ve oyunlarını Google Play Store’dan yüklemektedir. Play Store tam bir okyanus diyebiliriz.

Aradığınız uygulama ve oyunları rahat bulabilirken malesef zararlı yada bilgilerinizi çalmak isteyen birçok uygulama bulunmaktadır. Bu tarz hileli dosyalardan korunmak için indirmeden önce sizden hangi izinleri istediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Alakasız izinler istiyorsa şüphelenip araştırmanız yada indirmemeniz gerekmektedir.

Asıl konumuza gelirsek Huawei, indirdiğiniz uygulamaların ve oyunların izinlerine müdahale etme şansı vermektedir. Bazı markalarda bu özellik Root edilmiş telefonlarda gerçekleşiyor. Fakat Huawei bu özelliği bize şartsız sunmaktadır.

Huawei izinleri düzenlemek için Ayarlar-Uygulamalar-İleri Düzey-Uygulama izinleri kategorisine giriş yaparak sizden otomatik izin alan uygulamaları görebilirsiniz. İzin vermek istemediğiniz kısımları kapatarak güvenliğinizi artırabilirsiniz.

Not: Mesela WhatsApp uygulaması sizden mikrofon iznini almaktadır. Eğer bunu kapatırsanız WhatsApp’ta ses kaydedip göndermezsiniz. Zaten göndermek istediğinizde otomatik olarak telefon sizden bu özelliği isteyecektir. S

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