Huawei Emotion UI arayüzde iki gizli önemli özellik

Android işletim sistemli telefonları birçok marka kullanmaktadır.Fakat markalar kendi arayüzlerini yaparak kullanıcılara farklılık yaratmaktadırlar.Huawei markasıda Emotion UI arayüzü ile gayet rahat bir kullanım ve farklı özellikler sunmaktadır.Teknoscrool.com olarak Huawei’de belki bilmediğiniz iki tane gizli özelliği sizlere yazmak istedik.Bu gizli özellikler sizin işinizi kolaylaştıracak ve devamlı kullanabileceğini özelliklerdir.

İlk olarak Emotion UI arayüzünde kendi içinde arama motoru bulunmaktadır.Arama yaparak telefondaki bütün dosyaları bulabilirsiniz.Sadece uygulamaları değil, en ufak mesajlara,mesaj içeriklerine v.s. v.s. aradığınız kelimeleri içerin tüm içerikleri telefon size sunmaktadır.Bu sayede aradığınıza rahatça ulaşabilirsiniz.Bu özelliği kullanmak için yapmanız gereken telefonun ortasına basılı tutun ve aşağı doğru çekin.Karşınızı aşağıdaki resimdeki gibi arama motoru açılacaktır.

Diğer ikinci gizli özellik ise gerçekten gizli bir özelliktir.Örneğin bir uygulamanızı yada herhangi bir dosyayı saklamak istiyorsanız bu özellik tam size göredir.Gizli arayüzüne istediğiniz herşeyi koyabilirsiniz.Huawei gizli bölümü açmak için baş parmağınızı ve işaret parmağınızı birleştirip ekrana basın ve açınız.Örnek vermek gerekirse fotoğrafa yaklaşır gibi el hareketini yapınız.Karşınızı gizli sekme açılacak ve buraya istediğinizi koyabilirsiniz.Örnek olarak sizlere bir resim ekledik.

Not: Eğer bu özellikleri açamazsanız bize yorum olarak yazın sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz.

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