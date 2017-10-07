Honor 7 EMUI 5 ve Android Nougat güncellemeleri unutuldu

Huawei’nin Honor 7 modeli birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Tasarım ve teknik özellikleri ile büyük beğeni toplayan Honor 7 modeline malesef aylardır herhangi bir güncelleme gelmemektedir.İlk olarak alındığında Android’in 5.0 sürümü ile kullanılıyordu.Hemen arkasında Android 6.0 Marshmallow güncellemesini aldı.Fakat daha sonra ne olduysa bir anda güncellemelerin hepsi bitti diyebiliriz.Android 7.0 Nougat sürümüne geçiş yapacağı konusuna bile net bir cevap bulamıyoruz.Ufak boyutlarda olan güvenlik yaması güncellemeleride gelmemeye başladı.En son Android güvenlik yaması seviyesi 1 Aralık 2016 olarak kaldı. Huawei arayüz olarak ise EMUI kullanıyor.Honor 7 modelinde EMUI 4.0.2 arayüzünü kullanıyor.Birçok telefonda artık EMUI 5.0’a geçiş yapılıyor.

Huawei Honor 7 kullanıcıları bu güncelleme ilgisizliğinden dolayı oldukça rahatsız diyebiliriz.Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak göreceğiz.

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