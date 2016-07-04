Google Play Hizmetleri durduruldu hatası nasıl çözülür

Google Play Hizmetleri durduruldu hatasını nasıl çözebilirim diye araştırma yapıyorsanız bu konumuz tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı teelefonlarda bazı hatalar çok can sıkmaktadır.Özellikle Google play hizmetleri durduruldu hatası kullanıcının karşısına devamlı çıkarak işlem yaptırmamaktadır.Bu hata genellikle telefonu kapatıp açarken herhangi bir güncelleme yapmaya kalktığı zaman ve internetiniz kapalı olduğu zaman güncellemeyi yapamasından kaynaklanmaktadır.

Google Play Hizmetleri durduruldu hatası çözümü

İlk olarak telefonuzdan ayarlar bölümüne girmeniz gerekmektedir.Daha sonra uygulama yöneticisini bulmanız gerekmektedir.Bu sekme telefonların modellerine ve android işletim sistemi versiyonlarna göre değişmektedir.Uygulama yöneticisine girdikten sonra telefonu sayfasına sağa kaydırarak çalışan bölümüne getiriniz.

Burada Google Play Hizmetlerini bulun ve tıklayın.Açılan sayfada aktif olarak çalışan uygulamaları öreceksiniz.Bunların hepsine teker teker durdur diyerek hepsini kapatın ve telefonu yeniden başlatın.Bu şekilde herhangi bir sorgun kalmamaktadır.

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