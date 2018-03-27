GM 8 Müzik sesi değiştirme?

GM 8 müzik sesi nasıl değiştirebileceğiniz konusunda yardım arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

GM 8 alan bir ziyaretçimiz telefondan çok memnun kaldığını, fakat müzik sesini nasıl değiştirebileceği konusunda yardım istemiştir. General Mobile markasını ilk defa kullanacaklar genellikle menüsünden dolayı yakınmaktadır. Çok sade bir arayüzü olduğu için ne yapacağını bilememektedir. Aslında çok basittir. GM 8 ve diğer General Mobile modellerinden zil sesi değiştirmek için 3.parti uygulaması indirmeniz gerekmektedir. Yani Google Play Store’a girip ES Dosya yöneticisi diye aratıp karşımıza çıkan uygulamayı indiriniz.

Uygulamaya girip ana sayfadan müziği seçiniz. Zil sesi yapmak istediğimiz müziği seçiyoruz ve zil sesi yapmak istediğimiz şarkıya tıklayıp çalıştırıyoruz. Müzik oynatıcı açıldığında sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayalım. Orada ki zil sesi yap seçeneğine tıklıyoruz 3 seçenek çıkıyor. “Zil sesi-Alarm sesi-Bildirim sesi” Yapmak istediğinizi seçiyorsunuz.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız yada yapamazsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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