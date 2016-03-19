Galaxy Note 5 hoparlör sesi azalma sorunu var mı?

Galaxy note 5 hoparlör sorunları var mı?

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 5 Android marshmallow güncellemesi almıştı.Galaxy note 5 kullanıcıları güncellemelerini yaptıktan sonra yorumlarını teknoscrool.com’a aktardı.Bir ziyaretçimiz Samsung Galaxy Note 5 marshmallow sürümü güncelledikten sonra hoparlör sesinin azaldığını belirtmiştir.Bu sorunu araştırdığımızda başka karşılaşanın olmadığını görmekteyiz.Yada bu sorun henüz internette tartışılmadı.

Sizlerden ricamız Galaxy note 5 sahibi iseniz ve marshmallow sürümü güncelledikten sonra Galaxy note 5 hoparlör sesi azalan varsa bize yorum olarak yazabilirse çok seviniriz.Eğer herhangi hoparlör sorunu yoksada bize yazarsanız acaba bu sorun kişisel mi yoksa genel bir sorun mu olup olmadığını öğrenmiş olacağız.

Yorumlarınızı bekliyoruz.

Galaxy note 5 marshmallow sorunları konumuz için tıklayın

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)