Galaxy Note 5 hoparlör sesi azalma sorunu var mı?

Galaxy note 5 hoparlör sorunları var mı?
Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 5 Android marshmallow güncellemesi almıştı.Galaxy note 5 kullanıcıları güncellemelerini yaptıktan sonra yorumlarını teknoscrool.com’a aktardı.Bir ziyaretçimiz Samsung Galaxy Note 5 marshmallow sürümü güncelledikten sonra hoparlör sesinin azaldığını belirtmiştir.Bu sorunu araştırdığımızda başka karşılaşanın olmadığını görmekteyiz.Yada bu sorun henüz internette tartışılmadı.
Sizlerden ricamız Galaxy note 5 sahibi iseniz ve marshmallow sürümü güncelledikten sonra Galaxy note 5 hoparlör sesi azalan varsa bize yorum olarak yazabilirse çok seviniriz.Eğer herhangi hoparlör sorunu yoksada bize yazarsanız acaba bu sorun kişisel mi yoksa genel bir sorun mu olup olmadığını öğrenmiş olacağız.
Yorumlarınızı bekliyoruz.
Feyyaz
20 Mart 2016 at 03:15
Note 5 kullanıyorum. 2 gün önce güncelledim. Herşey çok daha iyi oldu. Batarya ömrü ciddi derecede arttı. Touchwiz eskisine göre gayet akıcı ve hoperlörde eskisi gibi, ses kısılma diye birşey yok.
Mehmet
23 Mart 2016 at 12:39
Benimde hoparlorde sorun oluştu. Hatta muzik calarken tık tık diye degisik sesler cikarmaya basladi.
Mustafa
25 Mart 2016 at 15:51
Güncelleme geldikten sonra kısıldı sesi az veriyor
uğur
1 Nisan 2016 at 17:23
bende de aynı sorun oldu. güncellemeden sonra ses azaldı ve tizleşti.
Timur
13 Nisan 2016 at 02:57
Aynı sorundan bende muzdaripim. Güncelleme sonrası ses azaldi. Bunu nasıl cozeriz
Oğuzhan
11 Mayıs 2016 at 14:15
3 gün önce yaptığım güncellemeden sonra Hoparlör sesinde bariz azalma var
refik
22 Temmuz 2016 at 17:40
Iki gün önce samsung a7 2016 telefonumu marşmelov ile güncelledikten sonra telefonun sesi azaldı sesi artırmanın yolu varmı yardım lütfen
Özlem arikan
23 Temmuz 2016 at 20:20
Benimde iki uc gün önce samsung a7 2016 telefonumu marşmelov ile güncelledikten sonra telefonun sesi azaldı sesi artırmanın yolu varmı yardım lütfen
Ahmet karabulut
24 Temmuz 2016 at 18:57
Samsung a7 2016 güncelleme sonrası ses azalma sorunu bencede oldu.
witness
27 Temmuz 2016 at 15:07
benımde a7 guncelleme sonrası bendede ses azalması var
Mete AKGÜNGÖR
9 Ağustos 2016 at 13:54
Samsung a7 2016 güncellemeden sonrasın sesde azalma oldu nezaman düzelir
alican
15 Ağustos 2016 at 02:03
A7 2016 guncelleme sonrasi telefon caliyor duymuyorum cok kisik sesi samsung.com u aradim garantiye gonderin dior bi aciklama bile yapamiyolar yazik …
Necmi
16 Ağustos 2016 at 03:45
Telefonum a7 2016 guncelledikten sonra sesi nerdeyse hic duyulmuyor
Halil ibo
17 Ağustos 2016 at 12:51
A7 2016 güncellemeden sonra cebimde çalan telefonun sesini duyamıyorum. Servise gönderdim yazılımdan dolayı ses azalması var dediler. İlk saatlerde düzeldi sonra tekrar güncelleme yaptım telefon yine ses çıkmıyor.
Atıf
12 Eylül 2016 at 01:58
bende aynı dertten muzdaribim, çözüm var mı acaba
ferhat
21 Eylül 2016 at 16:23
note 5 yeni aldım karşı tarafın sesini duymada zaman zaman sorun yaşıyorum sanki çekmeyen bi yerde konuşuyor gibi bazende çatırtı gibi sesler geliyor
Tuncay
15 Kasım 2016 at 13:08
Bendede ses azaldı arama gelince telefonun sesini bile zor duyuyorum daha 3 aylık cihaz
Ali Sertturk
26 Kasım 2016 at 22:27
Note 5 Son guncellemeden sonra Bariz derecede ses azalmasi var …. Duzeltme gerekiyor acilen
Hamdi
19 Ocak 2017 at 21:01
Beyler, sesde ciddi anlamda kisilma oldu, var mi bir yoku bu sorunun?