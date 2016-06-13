Galaxy Note 4 güncelleme sonrası şarj ne kadar gidiyor?

Galaxy Note 4 güncelleme sonrası performansı nasıl?

Samsung’un en çok satan Note modellerinden olan Galaxy Note 4, bildiğiniz üzere android işletim sisteminin son versiyonu olan marshmallow sürümünü almaktadır.Galaxy Note 4 Marshmallow güncellemesinden sonra en çok şarj süresinin kısa gittiği yönünde yorumlar gelmektedir.Ziyaretçilerimiz arasından Galaxy Note 4 kullanıcıları android 6.0 marshmallow güncellemesi yaptıktan sonra şarj sürelerinin nasıl gitiiği konusunda yorum yazarlarsa çok seviniriz.

Eskiye göre şarj sürelerinde ortalama olarak yüzde 25 azalma olduğu,geç sürede şarj olduğunu ve çok çabuk bittiği belirtiliyor.Çok aktif olmayan kullanıcılar bile şarj sürelerinin azaldığını yazmaktadır.Fakat performans olarak baktığımızda ise eskiye göre çok hızlı bir kullanım gerçekleştiği ve hiçbir zaman takılmadığı belirtiliyor.

Siz değerli ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.

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