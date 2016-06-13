Galaxy Note 4 güncelleme sonrası şarj ne kadar gidiyor?

Galaxy Note 4 güncelleme sonrası performansı nasıl?
Samsung’un en çok satan Note modellerinden olan Galaxy Note 4, bildiğiniz üzere android işletim sisteminin son versiyonu olan marshmallow sürümünü almaktadır.Galaxy Note 4 Marshmallow güncellemesinden sonra en çok şarj süresinin kısa gittiği yönünde yorumlar gelmektedir.Ziyaretçilerimiz arasından Galaxy Note 4 kullanıcıları android 6.0 marshmallow güncellemesi yaptıktan sonra şarj sürelerinin nasıl gitiiği konusunda yorum yazarlarsa çok seviniriz.
Eskiye göre şarj sürelerinde ortalama olarak yüzde 25 azalma olduğu,geç sürede şarj olduğunu ve çok çabuk bittiği belirtiliyor.Çok aktif olmayan kullanıcılar bile şarj sürelerinin azaldığını yazmaktadır.Fakat performans olarak baktığımızda ise eskiye göre çok hızlı bir kullanım gerçekleştiği ve hiçbir zaman takılmadığı belirtiliyor.
Siz değerli ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.
Islam sarak
13 Haziran 2016 at 17:09
Eski Android Sistemi Yani 5.1.1 Olan Lolipop Daha iyi Ve Stabildi. Şarj konusunda baya iyidi Isınma sorunu yoktu… ancak Şuan Yeni Sürüm olan 6.0.1 marsmallow Sarj konusunda Ezik kaliyor ve Isınma sorunu oluştu bazende Takılmalar oluşuyor
Kubilay
14 Haziran 2016 at 21:54
6.0 Güncellemeden sonra şarj evet % 25 oraninda daha az gidiyor bu bariz belli, Akabinde stabillik durumu çok zayıf 6.0’da ben çok iyi bulmuyorum bu güncllemeyi..
Islam sarak
15 Haziran 2016 at 00:46
Isınma sorunu ve hızlı sarj Gitme sorunu olanlar varmi ?
Cihad Emre
15 Haziran 2016 at 18:11
olmazmı kardeş ısınma sorunu feci bir şekilde var fabrika ayarlarına dönünce düzelir dediler yinede düzelmedi aşırı ısınıyor bi uygulamaya girmen yeterli ısınması için ve pil çok ısınıyor diye ekran parlaklığını ksıyor aynı sorunu yaşıyan varsa söylesin lütfen.
Islam sarak
15 Haziran 2016 at 21:28
Kardeşim bende de öyle Uygulamyi aciorum Alev gibi ısınıyor Yemek bile pisirebilirsin yani Pilde Cok gidiyor hemen duzeltilmesi lazim
Eyguner
16 Haziran 2016 at 01:09
Güncellemeden sonra pil şarjı süresinde bariz azalma oldu,yedek pil veya yedek hızlı şarj aleti almayı düşünüyorum,biraz sosyal medyada gezince direk %50 ye düşüyor.Umarım sorun giderilir yoksa sürekli ultra güç tasarrufu ile gezeceğiz . ..
Ahmet
26 Haziran 2016 at 15:36
Arkadaslar telefonu 20 dk kullanmam yetiyor , alev gibi yanıyor, bataryayi cıkarıp bekletiyorum , internette fazla girmememe rağmen şarj da hic dayanmiyor , hemen bitiyor, nasıl cözülcek bu sorun
Teknoloji
26 Haziran 2016 at 17:57
Ahmet bey bu sorun yaz aylarında daha etkili oluyor.
Cihad Emre
26 Haziran 2016 at 18:01
Evet yaz aylarında daha etkili oluyor ama yinede bunu güncelleme yaptı güncellemeden önce hiç böyle bir sorun yoktu yazında dahil şuan al telefonu bi uygulama aç bekle telefon ateş ocağına dönüyor
Ahmet
26 Haziran 2016 at 22:04
Guncelleme sonrasi oldu , 2 gun once de hava sıcaktı ama boyle ısınma olmuyodu ,su an yazı yazarken ellerim yaniyor o derece
Osman Inan
7 Temmuz 2016 at 11:42
Haziran ayı sonlarında gelen Samsung güncellemesi tam bir fiyasko oldu.Adamlar güncelleme açıklamalarında Pil şarj optimizasyonu uygulama stablizasyonu gibi kulağa hoş gelen bilgiler yazmışlar.Kabus gibi,koca bir yalan bu.Tersine pil süresi olağanüstü düştü.Isı çok yükseldi mazallah cihaz elimde patlayacak diye korkuyorum.Samsung bir kez daha çaktı iki yedek pille dolaşıyorum şu an.Çok acil yeni güncelleme şart…Saygılar.
Deniz
11 Temmuz 2016 at 02:36
Güncellemeden sonra cihazın hızlı şarj özeliğide bende olmuyor. Ayarlarda değiştirdim olmuyor. 1 saate %15 den %26 çıktı. Bu konuda çözümü olan varmı acaba.
ümit
13 Ağustos 2016 at 09:44
6.0.1 Güncellenmesinden sonra şarjı çok çabuk bitiyor.artık güç tasarrufunu kullanarak dolaşıyoru.6.0.1 bu sorunun düzeltilmesi gerekir.
Sezai
18 Ağustos 2016 at 00:36
Telefonun şarjı dayanmıyor bırakın 2k 4k video çekmeyi panorama çekimde bile alev alıyor çok ısınıyor şarjı dayanmayiyor depolama bi kendine kaydediyor hafıza kartına atarken bide 1/3 oranında hafızaya değişen hiç bir şey yok güç tasarrufu tam bir vikaskomedi gri ekran olması gerekirdi ben bunu nasıl 5.1.1 döndürcem orijinal de gelen yazılım bu 8 saat dayandı bu gün anca yaptım tek şey müzik ara sıra resim biraz nette gezip online clash of clash tarzı birkaç oyun oynamak hatta şuan yazıyorum ve çok fena kafa ağrısı yapıyor kusçak gibi oluyorum ciddiyim bu konuda ben bunun böyle olanı bilseydim almazdim yukseltmezdim iPhone sırf sistemi her sene aynı veriyor diye kızıyorum ama onun sistemi yani parça sistemi bunların pof poflanmişu parça sisteminden iyidir bide hafıza kartı olmaması konusunda kiziyordum yani 1.800 TL tel alıyorum yani hak etmiyor eski 600 TL ilk telefonum beni 4 sene götürdü bu okadar götürcenden bile emin değilim yazık keşke almasadım git 5s al daha iyi yada nexsus cihaz al bu sadece sitem 4.4.4 romu yuklesem garanti bozulur mu yada 5.1.1 sıfırlamak hiç bir işe yaramadı daha kötü oldu daha çok ısınıyor şuan
Oğuz
29 Ağustos 2016 at 19:17
Çok ısınıyor + pil dayanmıyor. Dün gece %50 idi şarjı ve ben şarja takmayı unuttum. sabah alarm çalamadı çünkü gece pil bittiği için kapanmıştı ben de geç kaldım işe.
Sait berkay
4 Eylül 2016 at 07:07
Note 4 telefonumda hem ısınma hem şarz hem de şebeke problemi oluşmaya başladı garanti süresi de azaldı ne yapacağım bilmiyorum
Büşra
23 Eylül 2016 at 00:03
Telefon da sarj bitme durumu 3de 1 azalmis durumda guya daha uzun süre gidecekti. Isinmanin artmasida cabasi su asamada kisa girerken ısınmaya sicak baksam bile bilmiyorum herkesde bu sorun var mi ag baglantiniz gerceklestirilemiyor diye gunde rahat 4 5 defa uyari geliyor. Samsungu seviyorum ama bi ayarin yok be kardesim..
Fatih
13 Ekim 2016 at 08:38
Bir kaç gün önce gelen note 4 güncellemesini yaptıktan sonra telefonum da sim kart çıkartıldı telefonu yeniden başlatın mesajı gelmeye başladı,ayrıca play store ingilizce oldu.
Himmet
13 Ekim 2016 at 18:16
6.0.1 güncellemesi mis gibi note 4ümü berbat etti, hem de her açıdan. Ancak bunların en kötüsü pil ömrü, eskide neredeyse 1,5-2 gün giden batarya, şimdi günde 3 kez bitiyor.
Hem de ne bitme, %40’dayken 1 dakika bile geçmeden %10’lara düşüp uyarı verip kapanıyor. Eğer 5.1.1’e downgrade edilebiliyorsa lütfen haber verin.
TANER
17 Ekim 2016 at 12:10
Bende 6.0.1 güncellemesi maduruyum galiba..
iki gün önce güncelleştirdim ve bu sabah batarya %40 geriye sayar gibi 10saniye arayla %1 bir azalarak tükendi…
Servis ilgilenir mi? yada downgrade edilebiliyorsa haber verin lütfen…
İsmail divrik
16 Kasım 2016 at 09:55
Not 4 kullanıcısı aldigimda çok memnundum guncellenelerin hepsini takip ediyorum yüklüyorum pil 100 de 100 iken çok çabuk bitiyor yarım saate varmıyor ve çoook aşırı ısınıyor elim demiyor patliya ak gibi yetkilimler lütfen bu sorunu duzeltin eski sürüm daha iyiydi
Volkan
21 Kasım 2016 at 11:38
Elbette çok güzel bir telefon ama 4-5 aydır Önce %20 lerdeyken küt telefon kapanıyordu. Şimdilerde %40 ları gösterirken ansızın tamamen bitiyor. Powerbankla dolaşıyoruz. Yakında iki yıl olacak alalı. belki de batarya ömrü tükenmiştir. bize böyle anlatıyordur kendini.
Emre
21 Kasım 2016 at 15:25
Ekrana sürekli güncelleme uyarısı geldiği için guncelledim ilk önce 500 küşür sonrada 300 küsürlük 2 güncelleme yaptı ısınma konusunda aynı şeyleri soyleyemicem fakat sarj çok hızlı bitiyor ilk telefonu aldığımda 6.0.1 yüklü geldi ama şarjı çok iyiydi sonradan şarj çabuk bitmeye başladı zaten ve güncelleme ile birlikte berbat oldu
Arka plan siyah led kapalı adimsayar kapalı spen algilayici kapalı çogu uygulama devre dışı ama yok ilk aldigimda günü çıkarıp ertesi güne taşıyan telefondan eser yok ve Samsung garantisi bu konuda bişey yapmıyor boşa ugrasmayın
Discovery kullanicisiydim o adamlar işini daha iyi yapiyor
gül
29 Kasım 2016 at 00:26
ŞARIMI GUNDE 2 KEZ DOLDURMAM GEREKIYOR 1 BUCUK YILDIR KULANIYORUM SON 2 HAFTADIR BANAMISIN DEMIYOR %100 DOLAN ŞARJ 5 DAK GECMEDEN KENDI KENDINE % 87 INIYOR.
Kerem
10 Ocak 2017 at 22:38
Son güncelleme sonrası telefon ilk defa ısınmaya başladı. Şarj inanılmaz çok kötü 3 saat dayanmıyor. Bu şekilde telefonu kullanmak imkansiz.gün içerisinde devamli sarzamı takacaz.önceki telefonum note 2 de güncelleme sonrası böyle oldu.1 ay sonra kapandı bir daha açılmadı.