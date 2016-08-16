Galaxy A7 Güncelleme sonrası ses azalması sorunu

Samsung Galaxy A7 ses azalma sorunu yaşayanlarda destek bekliyoruz.
Ziyaretçilerimizden gelen yorumlar üzerine Samsung Galaxy A7 akıllı telefonunda marshmallow güncelleme sorasında zil sesi ve müzik sesinin çok düşük olduğunu,Lollipop sürümü yüklü olan Galaxy A7 modellerine göre çok fazla fark olduğu söylenmektedir.Bu şekilde sorun yaşayan olursa ve çözüm olarak nasıl bir yol izlediğinizi bize yorum olarak yazabilirseniz seviniriz.Bu sorunu yaşayan diğer kişilere yol göstermiş olacaksınız.İnternette yapılan yorumlara göre servise gönderilmesi öneriliyor.
Ayrıca marshmallow güncelleme sonrasında konuşma ses şiddetinde mi? Müzik çalma sesinde mi? Yoksa genel olarak ses düşüklüğü olup olmadığını belirteniz çok memnun oluruz.
Galaxy A7 Servise gönderip sorunu çözebilen varsa ekstradan belirtirseniz çok memnun oluruz.
Araz
16 Ağustos 2016 at 16:13
Samsung Galaxy A7 akıllı telefonumda marshmallow güncelleme sorasında zil sesi ve müzik sesi kısıldı.
Bunun çözumü varmı? Bilgisi olan varsa lütfen cevap yazın.
Adnan Kaynar
20 Ağustos 2016 at 00:28
A7 telefonum guncelleme sonrasi zil sesi ve muzik sesi ciddi anlamda dustu. Ne yapilmasi gerekiyor yorum ve onerilerinizi bekliyorum
Mehmet
21 Ağustos 2016 at 00:39
A7 cihazim güncelleme sonunda müzik ve gelen arama sesi kisildi.basari teknik servisine bıraktım 6 gün incelemeye aldılar.almaya gittiğimde telefonunuzu güncelledik yanıtını aldim.telefonu açtığımda sesinin ve müzik sesinin hala kısık olduğunu gördüm.yani servise bırakmayın cihazınızı.onlarin yaptığı güncellemeyi bende yaptım fabrika ayarlarına da ďönderdim herhangi bir sonuç yok yeni güncellemeyle düzeleceğini umut ediyorum.eger düzelmezse samsung benim için bitmiştir. Saygilar
Sercan
21 Ağustos 2016 at 12:17
A7 2016 kullanicisiyim ayni sorun bendede var acayip ses kisikligi oldu guncelleme yaptigima pisman oldum
Ali
22 Ağustos 2016 at 08:43
Samsung un genel sorunu her güncelleme sonrası bir şeylerin bozulması,proğram’ı nasıl yazıp test edip dağıtıyorlar anlamadım.Bende de aynı sorun var ve ciddi anlamda sıkıntı veriyor.Sanırım samsung yerine başka modeller tercih etmek lazım artık.
Necmi
25 Ağustos 2016 at 01:32
A7 ses azalması..aynı sorun bendede var.çözüm bulanda yok anlasilan
ali
25 Ağustos 2016 at 18:54
aynı sorun bendede mevcut.çözüm bulabilen var mı?servis herhengi bir çözüm sunamıyor.
Dursun
31 Ağustos 2016 at 19:36
Samsung A7telefonumun güncelleme sonrası sen kısılması sorunu yaşıyorum ne yapmalıyım
Aytekin
3 Eylül 2016 at 16:04
Samsung a7 2016 marsmelow güncellemesinden sonra sesi kısıldı güncelleme DESTEĞİ gelmesi lazım
gokhan
4 Eylül 2016 at 09:35
merhaba a7 2015 telefonumu marsmelov yaptık bazen ses komple gidiyor ayrıca internet açıkken konuşma yapınca telefon şebekesi gidiyor konuşma kopuyor böylee bir markaya yakışmıyor bu tip sorunlar
Mustafa
4 Eylül 2016 at 22:46
Bende a5 2016 var güncelleme sonrası ses çok düştü yeni aldım telefonu pişman oldum.
Elif
5 Eylül 2016 at 18:29
Samsung a7 2016 telefonumu güncelledim sesı azından cikmaya başladi çozum bulan varsa lutfen yazsın
Fatih Mustafa
18 Eylül 2016 at 04:52
Sorun ervisle hallolmaz arkadaslar,6.0.1 in A7 için yeni guncellemesinin gelmesini beklicez.
Şahsen ben 5.1.1 e telefonu geri flashladim ve sorun ortadan kalkti.Yani sorun cihazdan değil yazilimdan.Umarim samsung bir an evvel cikartir guncellemeyi.Olmadi birse rusya surumunu yuklicem 6.0.1 in duzelirse şayet ses sorunu sizde onu flashlarsiniz turkiye yaziliminda hata var deriz.
Barış
10 Kasım 2016 at 19:50
Fatih bey servise versem eski surumu yuklemezlermi rom falan garanti disi birakiyor cihazi ne yapcam bilmiyorum ne yapmak lazim bilgi verirseniz sevirim
mustafa
14 Kasım 2016 at 17:49
ben bu sorun yüzünden servise gönderdim telefonun anakartı değişti yani servisten başka çaresi yok arkadaşlar. güncelleme felan beklemeyin hemen yollayın servise.
Mesut
26 Aralık 2016 at 20:40
Arkadaşlar yeni güncelleme geldi
Yükleyin sorun düzelir
Benimki düzeldi.
Teknoloji
26 Aralık 2016 at 20:53
Mesut bey ne güncellemesi geldi acaba?