Galaxy A7 Güncelleme sonrası ses azalması sorunu

Samsung Galaxy A7 ses azalma sorunu yaşayanlarda destek bekliyoruz.

Ziyaretçilerimizden gelen yorumlar üzerine Samsung Galaxy A7 akıllı telefonunda marshmallow güncelleme sorasında zil sesi ve müzik sesinin çok düşük olduğunu,Lollipop sürümü yüklü olan Galaxy A7 modellerine göre çok fazla fark olduğu söylenmektedir.Bu şekilde sorun yaşayan olursa ve çözüm olarak nasıl bir yol izlediğinizi bize yorum olarak yazabilirseniz seviniriz.Bu sorunu yaşayan diğer kişilere yol göstermiş olacaksınız.İnternette yapılan yorumlara göre servise gönderilmesi öneriliyor.

Ayrıca marshmallow güncelleme sonrasında konuşma ses şiddetinde mi? Müzik çalma sesinde mi? Yoksa genel olarak ses düşüklüğü olup olmadığını belirteniz çok memnun oluruz.

Galaxy A7 Servise gönderip sorunu çözebilen varsa ekstradan belirtirseniz çok memnun oluruz.

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