BlackBerry Priv ekran görüntüsü nasıl alınır?
BlackBerry Priv telefonu sonunda resmi olarak Türkiye fiyatı açıklandı.Kendi işletim sistemini kullanarak bugünlere gelen BlackBerry bu modelinde Android işletim sistemini kullanmayı tercih etti.Nedeni ise artık dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Android,İOS ve Windows Mobile‘dır.BlackBerry,Priv modelinde android kullanarak satışlarını artırmak istiyor.Gel gelelim bu modelin fiyatı 3499 TL olarak açıklanınca bu telefona olan ilgi nasıl olacak göreceğiz.Neyse biz konumuza dönelim ve BlackBerry Priv ekran görüntüsü nasıl alınır?
Blackberry Priv modelinde ekran görüntüsü almak için Ses açma ve Ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutun ve bir kaç saniye içinde ekran görüntüsünü alacaktır.
Not: BlackBerry Priv modelini kullananlardan yorumlar bekliyoruz.
Ugurcan
19 Şubat 2016 at 18:59
Ben kullanıyorum çok harika bi cihaz fakat ekran görüntüsü alma işi ses tuşları ile olmuyor. Yada yapamadım :/
Ismaıl
5 Temmuz 2016 at 02:34
Muhteşem ötesi bir telefon ancak ekran görüntüsü almayı başaramadım. Ses tuşlarıyla alınmıyor. Fiyatı da 2500 e düştü kesinlikle tercih edılır
Ismaıl
5 Temmuz 2016 at 12:38
Alttaki ses kısma tuşu ± power tuşu ekran görüntüsü
Safa
15 Ağustos 2017 at 15:22
Priv kullanıyorum ekran görüntüsü ses tuşlarıyla olnuyor.
Teknoloji
15 Ağustos 2017 at 23:30
Merhabalar,
Hangi tuşlar ile olmaktadır.