BlackBerry Priv ekran görüntüsü nasıl alınır?

BlackBerry Priv telefonu sonunda resmi olarak Türkiye fiyatı açıklandı.Kendi işletim sistemini kullanarak bugünlere gelen BlackBerry bu modelinde Android işletim sistemini kullanmayı tercih etti.Nedeni ise artık dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Android,İOS ve Windows Mobile‘dır.BlackBerry,Priv modelinde android kullanarak satışlarını artırmak istiyor.Gel gelelim bu modelin fiyatı 3499 TL olarak açıklanınca bu telefona olan ilgi nasıl olacak göreceğiz.Neyse biz konumuza dönelim ve BlackBerry Priv ekran görüntüsü nasıl alınır?

Blackberry Priv modelinde ekran görüntüsü almak için Ses açma ve Ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutun ve bir kaç saniye içinde ekran görüntüsünü alacaktır.

Not: BlackBerry Priv modelini kullananlardan yorumlar bekliyoruz.

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