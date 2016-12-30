Android’de Twitter cep telefonu güncelleme ve değiştirme

Telefon numaranızı değiştirdiyseniz Twitter’da güncelleme yapmak istiyorsanız bu yazımızın size çok faydası olacaktır.
Bir ziyaretçimiz bizden Android’de Twitter uygulamasında telefon numarası güncelleme hakkında yardım istemiştir.Bizde teknoscrool olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız.Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızın çalınma riski bulunduğunu belirtelim.Bu durumlar ile karşılaşmamak için en iyi yöntemlerden biri ise kesinlikle hesabınıza telefon numarınızı eklemektir.Herhangi bir şifre çalınması yada unutulması durumunda hemen müdahale edebilirsiniz.Aşağıdaki adımları uygulayarak android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda twitter numaranızı güncelleyebilir yada değiştirebilirsiniz.
Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen bize yorum yazarak yaşadığınız sorunu iletebilirsiniz.