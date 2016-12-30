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Android’de Twitter cep telefonu güncelleme ve değiştirme

tarafından 30 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

Telefon numaranızı değiştirdiyseniz Twitter’da güncelleme yapmak istiyorsanız bu yazımızın size çok faydası olacaktır.

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Bir ziyaretçimiz bizden Android’de Twitter uygulamasında telefon numarası güncelleme hakkında yardım istemiştir.Bizde teknoscrool olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız.Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızın çalınma riski bulunduğunu belirtelim.Bu durumlar ile karşılaşmamak için en iyi yöntemlerden biri ise kesinlikle hesabınıza telefon numarınızı eklemektir.Herhangi bir şifre çalınması yada unutulması durumunda hemen müdahale edebilirsiniz.Aşağıdaki adımları uygulayarak android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda twitter numaranızı güncelleyebilir yada değiştirebilirsiniz.

  • Twitter uygulamasına giriş yaptığınızda üst menüde, gezinti menüsü simgesi veya profil simgesini göreceksiniz.Sizde hangi simge mevcutsa ona dokunun ve Ayarlar sekmesine giriş yapınız.
  • Hesap Öğesine basınız
  • Telefon numarası öğesine basınız.
  • Telefon numaranızı numara tuş takımında güncellemek için komutları takip edin.
    (Not: Mevcut numaranızı silmek için Telefon numarası öğesine dokunun, Numarayı sil seçeneğini belirleyin, ardından Evet, silmeyi onayla öğesine dokunun.)

Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen bize yorum yazarak yaşadığınız sorunu iletebilirsiniz.

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