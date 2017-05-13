Android youtube bildirimlerini tamamen kapatma ve tekrar açma

Youtube.com’dan gelen video bildirimleri bazen sizleri rahatsız edebilir.Daha önceden abone olduğunuz kanal yeni bir video eklediğinde sizlere otomatik olarak bildirim mesajı gelmektedir.

Ayrıca abone olduğunu kanalda canlı yayın yaptığı zamanda da size bildirim gelmektedir.Birçok kanala abone olduğunuzda gelen bildirimleri kapatmak istiyorsanız sizlere güzel bir anlatım gerçekleştirmek istedik.

İlk olarak şunu belirtmek istiyoruz.Yapmış olduğumuz anlatım Huawei Honor 7 modeli ve Android 6.0 Marshamllow’dur.Başka marka akıllı telefonlarda ve android sürümleri arasında menü farklılıkları olabilir.Fakat yöntem Android işletim sistemlerinde aynı olarak gerçekleşmektedir.

Youtube bildirimlerini kapatmak için Ayarlar-Uygulamalar bölümüne giriş yapınız.Telefonunuza yüklü olan uygulamalar harf sırasına göre sıralanacaktır.Youtube uygulamasını bulun ve giriş yapınız.Açılan ekranda Bildirimler bölümüne giriş yapın.Daha sonra en üst bölümde yer alan bildirimlere izin ver bölümünü kapatabilirsiniz.

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