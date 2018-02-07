Android ve İOS’da YouTube videolarını arka planda oynatma

Kullanıcıların en çok istediği şeylerden bir tanesi, Youtube’daki videoları arka planda oynatmaktır. Fakat Youtube’dan bir video açtığınızda, video arka planda açılmamaktadır.

Ülkemizde henüz kullanılmayan Youtube Red uygulaması ile Youtube arka planda çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı Youtube uygulamasını arka planda açmak için birkaç yol vardır. Bu yollar Android ve iOS için ayrı ayrı ele alınacaktır.

Android’de Videoları Arka Planda Oynatma

Youtube, herkesin kullandığı ve çoğunlukla arka planda video oynatmadığı için eleştiren bir ortamdır. Bundan dolayı Android işletim sisteminde sahip telefonlarda Youtube uygulamasını arka planda açmak için birkaç yol bulunur. Öncelikle, kullandığınız tarayıcıdan Youtube’u açarak, masaüstü sitesi istemelisiniz.

Masaüstü sitesi, sağ üstte yer alan üç noktaya tıkladığınızda karşınıza çıkacaktır. Masaüstü sitesini istedikten sonra, Youtube’dan istediğiniz videoya oynatın. Video oynat tuşuna bastığınızda alt tarafta Youtube’un size bildirim gönderme isteğini göreceksiniz. Onu kabul edip, masaüstünde çıkan uygulamadan giriş yapın. Masaüstüne geçiş yaptığınız sırada video duracaktır fakat yeniden oynat tuşuna bastığınızda video arka planda yürütmeye devam edecektir.

Eğer kullandığınız tarayıcı Chrome ise ve videoyu arka planda oynatmıyorsa bu işlemleri Mozilla Firefox tarayıcısı ile deneyin.

iOS’ta Videoları Arka Planda Oynatma

iOS‘ta Android’den farklı bir çözüm vardır. Bunlardan ilki Dolphin adlı uygulamayı kurmaktır. Ardından Youtube uygulamasını bu tarayıcı da açın. İstediğiniz videoyu seçin ve oynatın. Dolphin uygulamasından çıkış yaptıktan sonra oynatma işlemini, iOS’un kontrol merkezine gelen bildirimle devam ettirebilirsiniz. Başka bir çözüm ise Opera Mini adlı web tarayıcısı üzerinden yapılmaktadır. Opera uygulamasına girin ve videoyu tam ekranda oynatın. Daha sonra tarayıcıyı aşağıya minimize edip, kontrol merkezini açın. Videonuz arka planda çalışmaya başlayacaktır.

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