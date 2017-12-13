Animoji, oldukça heyecan verici bir özellik değil mi? Apple’ın yaptığı etkinlikte duyurulduktan sonra özellikleri tanıtılan iPhone X’in yazılımsal olarak geliştirdiği ve ön kamerasındaki donanımın sunduğu avantaj sayesinde kullanılabilen animoji özelliği; bildiğiniz gibi belli başlı emojilere yüzünüzün şeklini verebiliyor ve bu sayede oldukça keyifli biçimde iMessage kullanımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Her şey iyi güzel de; Android ve iOS için animoji nasıl kullanılır? Diye soruyorsunuz, biliyoruz… İlla ki iPhone X mi almak gerekiyor animoji kullanabilmek için?

Bu soruya cevabımız kısmen hayır, kısmen evet. Animoji özelliği; Apple’ın face id özelliğini etkinleştirmek için kullandığı yüz tarama özelliği olan ön kamerasını kullanarak gerçekleştirilen bir özellik ve bu kamera, yüz hatlarınızdaki bütün etkileşimleri gözeterek yüzünüzün asla taklit edilememesini sağlıyor. Dolayısıyla, animojileriniz de tam olarak yüz hatlarınızı yansıtacak şekilde, neredeyse kusursuz olarak düzenlenebiliyor. Android ve diğer iPhone cihazlarında, böyle bir kamera özelliği maalesef mevcut olmadığından; animojiyi tam donanımlı şekilde kullanabilmenize pek imkan yok, ancak; kısmen animoji kullanabilmeniz kesinlikle mümkün.

Supermoji adlı uygulama, üçüncü taraf geliştiricilerinin geliştirmeye devam ettiği; Beta modunda bir uygulama olarak hem Android’de hem de iOS üzerinde şu anda kullanımda ve ücretsiz olarak sunulmuş. Bu uygulamayı kullanarak, rahatlıkla animoji özelliğine çok yakın emoji etkileşimleri yaratabilir, bunları sosyal medyada ya da iMessage üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Supermoji Özellikleri Nelerdir?

Android ve iOS için animoji nasıl kullanılır? Sorusunun cevabı olan Supermoji uygulaması, hâlâ beta modunda ve yukarıda da belirttiğimiz gibi geliştirilmeye kaldığı yerden devam ediliyor. Ancak bu uygulamada aşağıdaki özellikleri kullanabilmeniz mümkün.

• Animoji Oluşturma: Supermoji ile rahatlıkla belli emojilere mimiklerinizi ekleyebiliyor ve ön kamera sayesinde görüntünüzü çok kusursuz olmasa da emojiye entegre etmeyi başarabiliyorsunuz.

• Arka Plan Ekleme: Animojilerinize, dilediğiniz gibi arka plan ekleyebileceğiniz Supermoji uygulamasında, çeşitli ve oldukça hoş arka planlar mevcut.

• Efekt Ekleme: Ağzınızdan çıkan alev ve benzeri şekilde efektler de Supermoji uygulamasında bulunabiliyor ve bunları yapabilmek hem basit, hem de oldukça eğlenceli.

• Ses: Animojilerinize dilediğiniz gibi ses ekleyebilmeniz, Supermoji uygulamasında mümkün.

Supermoji Android için Nasıl İndirilir?

Supermoji uygulamasını Android üzerinden indirebilmek için yapmanız gereken tek şey; Google Play Store üzerinden uygulamayı bulmak olacaktır. Kameranız ne kadar kaliteliyse; o kadar kaliteli şekilde animoji oluşturabilmeniz Supermoji üzerinde mümkün.

Android ve iOS için animoji nasıl kullanılır? Sorusunun cevabı olarak Android cihazlarınızda, aşağıdaki bağlantıdan bu uygulamayı indirebilirsiniz.

İndirme Bağlantısı: https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.deepar.supermoji

Supermoji iOS için Nasıl İndirilir?

Supermoji’yi iOS cihazlarınız için de Apple Store üzerinden rahatlıkla indirebilirsiniz. Aşağıda paylaşacağımız bağlantıya tıklayarak indirebileceğiniz Supermoji ile; iPhone X olmayan telefonlarınızda animoji kullanımını kısıtlı da olsa gerçekleştirebilmeniz mümkün.

İndirme Bağlantısı: https://itunes.apple.com/us/app/supermoji-the-emoji-app/id1300364926?mt=8

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