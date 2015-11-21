Android Telefonlarda Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir
Yazı türü değiştirdiğiniz zaman telefona değişik bir hava gelmektedir.Telefondan tam sıkılma zamanı geldiyse yazı tipi değiştirmek çok eğlenceli olmaktadır.Bu sayede telefona tekrardan ısınabilirsiniz.
Android sisteme sahip telefonlarda klasik yazı türünden sıkıldıysanız ve farklı yazı tipleri arıyorsanız uygulayacağınız bir kaç işlemle yazı tipini değiştirebilirsiniz.
İlk olarak cihazın Ayarlar kısmına girin. Daha sonra Cihazım sekmesine tıklayın. Kişiselleştirme kısmında bulunan Ekran seçeneğine tıklayın. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve Yazı Tipi kısmına tıklayarak istediğiniz yazı tipini seçin.
Burada yer alan yazı tiplerini beğenmezseniz İndir kısmına tıklayabilir ve mağazada yer alan yazı tiplerinden birini seçebilirsiniz. Bu kısımdan yazıların boyutlarınıda istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.Genellikle telefonda mevcut olan yazı tipleri yeterli olmaktadır.
Not: Eğer yapamayan olursa lütfen bize yorum yazarak ulaşınız.Gerekli desteği hemen sağlarız.
Turgut efe
6 Haziran 2016 at 00:27
Türk telekom honor 7 kullaniyorum ama yapamadim ayarlar>cihaz>ekran>ekranin icerisinde yazı tipi diye birsey yok
Teknoloji
6 Haziran 2016 at 21:23
Merhabalar Turgut bey,
Telefonların modellerine göre değişiklik gösterebilir.
Kübra
15 Ağustos 2016 at 11:16
Benim telefonum preo p1 yapamadım yardım eder misiniz
Teknoloji
15 Ağustos 2016 at 19:14
Menüde bulamadınız mı?
Ceren
29 Ağustos 2016 at 14:09
Merhaba telefonun huawei p8 lite ve bunda değişmiyor uygulamada indirdim ama olmuyor
Nisa
29 Ekim 2016 at 08:13
Benim telefonumda giriyorum ekrana sadeve yazi tipi boyutu var ne yapmam gerekiyor? (telefonumun markasi vestel venus)
Teknoloji
29 Ekim 2016 at 23:49
Nisa hanım telefon modellerine göre farklılık gösterebilmektedir.
Ahmet
18 Kasım 2016 at 17:21
Yazı stilimi degiştirecem fakat hangi proğram kullandıysamda desteklenmiyor. Bilen varsa söylesin ekstra programsız
Teknoloji
18 Kasım 2016 at 18:47
Ahmet Bey telefonuzun modeli nedir acaba?
Mete
14 Aralık 2016 at 18:30
Bende yazı tipi diye bişey yok
Teknoloji
14 Aralık 2016 at 22:47
Mete bey telefonunuzun modeli nedir?
İsimsiz venüs kullanıcısı
15 Aralık 2016 at 15:42
Telim vestel venüs yazı boyutu var sadece ne yapabilirin ıfont yukledim olmuyor bir öneriniz varmı?
Gökhan Öğüt
16 Aralık 2016 at 23:22
Samsung Galaxy A5 eski modelini kullanıyorum. Son güncellemelerden sonra yazı tipi değiştirilrmiyor. Ne yapmam lazım?
Teknoloji
17 Aralık 2016 at 08:50
Merhabalar Gökhan bey,
güncelleme sonrasında yazıp tipi değiştirilmiyorsa malesef bir şey yapamazsınız
Nursanem
20 Aralık 2016 at 08:10
Telefonumun markası preo p1 format attıktan sonra yazılar büyüdü ve kalın halini aldı nasıl yapabilirim 😕😕
Nursanem
20 Aralık 2016 at 08:14
Preo p1 kullanıyorum format attım ve sonrasında yazılar kalın ve büyük halini aldı nasıl yapabilirim 😕😕
Nursanem
20 Aralık 2016 at 08:16
Preo p1 kullanıyorum ama format attıktan sonra yazılar büyüdü ve kalın halini aldı nasıl yapabilirim
Sena
21 Aralık 2016 at 14:15
Meraba lg k 10 telefonun yazı tipini değiştirdim fakat whatsappta ve ınstagramda değişmedi