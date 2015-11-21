Android Telefonlarda Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir

Yazı türü değiştirdiğiniz zaman telefona değişik bir hava gelmektedir.Telefondan tam sıkılma zamanı geldiyse yazı tipi değiştirmek çok eğlenceli olmaktadır.Bu sayede telefona tekrardan ısınabilirsiniz.

Android sisteme sahip telefonlarda klasik yazı türünden sıkıldıysanız ve farklı yazı tipleri arıyorsanız uygulayacağınız bir kaç işlemle yazı tipini değiştirebilirsiniz.

İlk olarak cihazın Ayarlar kısmına girin. Daha sonra Cihazım sekmesine tıklayın. Kişiselleştirme kısmında bulunan Ekran seçeneğine tıklayın. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve Yazı Tipi kısmına tıklayarak istediğiniz yazı tipini seçin.

Burada yer alan yazı tiplerini beğenmezseniz İndir kısmına tıklayabilir ve mağazada yer alan yazı tiplerinden birini seçebilirsiniz. Bu kısımdan yazıların boyutlarınıda istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.Genellikle telefonda mevcut olan yazı tipleri yeterli olmaktadır.

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