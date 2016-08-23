Android telefonlarda gizli ses kaydı nasıl yapılır?

Android Gizli Ses Kaydı oluyor mu diye arama yapıyorsanız bu yazımız tam size göre.

Telefonlarınızı bazı uygulamalar aracılığı ile ses kaydetmek için de kullanmanız mümkün. Gizli ses kaydı yapan uyguşamalardan yardım alarak ortamdaki sesleri gizli biçimde kayıt altına alabilirsiniz.

Android telefonlarda gizli bir şekilde ses kaydı yapabileceğiniz uygulamanın adı; Secret Voice Recorder. Uygulamayı indirdikten sonra içinde üç adet ekran olduğunu göreceksiniz. Karşınıza gelen ekranlardan ilki kayıt işlemini sağlıyor. İkinci ekran ise kayıtları dinlemenize olanak tanıyor. Üçüncü ekran ayarları yapmak için kullanılıyor. Uygulamayı açtıktan sonra mikrofon işaretine basarak kaybı başlatabilirsiniz. Durdurmak istediğinizde ise durdurma butonuna basarak durdurabilirsiniz. Saved Recordıngs kısmına gelerek ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Ayarlar kısmında ses kaydı başlatmak için belirleyeceğiniz tuş takımları da yer alıyor. Dilerseniz ses tuşlarına aynı anda basarak kayıt başlatabilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)