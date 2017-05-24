Android O (8.0) hangi akıllı telefonlara gelebilir

Akıllı telefonlarda işletim sistemi çok önemlidir.Dünyada Android işletim sistemini kullanan milyarlarca kullanıcı bulunmaktadır.

Teknoloji devlerinin Android’i seçmelerindeki en büyük etken kolay kullanım ve hızlı çalışmasıdır.Henüz ülkemizde Android 7.0 Nougat sürümü yaygın kullanılmamasına rağmen şimdiden Google, geliştiriciler için sunduğu Android O yani Android 8.0 kullanılmaya başlandı.Diğer kullanıcılara sunulmasınada çok fazla vakit kalmadı diyebiliriz.

Kullancıların en çok merak ettiği sorular arasında Android O (8.0) işletim sistemini hangi telefonlara geleceğidir.Bu konuda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.Fakat son model amiral gemisi telefonlara geleceği kesin.General Mobile kullanıcılarınada geleceğine kesin gözüyle bakılmaktadır.

Eğer telefonunuza Android 6.0 Marshmallow güncellesi gelmediyse Android 8.0’a geçiş yapamıyacaksınız.Şu an Marshmallow yani 6.0 sürümünü kullananların Nougat gelmeden Android O (8.0) sürümüne geçiş yapıp yapamacağı konusunda da herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.İlerleyen günlerde gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Android O sürümüne geçiş yapamacağım diye boşuna üzülmeyin.Şimdiden Google PlayStore markette launcher uygulamaları ile Android O görüntüsüne kavuşabilirsiniz.Tabi bu launcher özelliğini kullanmak istiyorsanız mevcut işletim sisteminizde en az 6.0 Marshmallow olmak zorundadır.Alt sürümleriniz varsa malesef çalışmayacaktır.

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