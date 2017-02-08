Android Nougat sürümü alacak Samsung modelleri netleşti

Samsung kullanıcılarına güzel bir haberimiz var.

Uzun bir zamandır hangi Samsung serileri Android Nougat serisi alacak ve ne zaman alacağı konusunda sızıntı haberler yayılıyordu.Bugün resmi bir ağızdan bu konuya nokta geldi diyebiliriz.Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, kişisel resmi twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.Açıklamasında ” Her gün bu konu hakkında 100’e yakın soru aldığım için bu mesajı yayınlamaya gerek gördüm. Android 7.0 güncellemesi tarihleri aşağıda yer alan modeller için 8 şubat 2017 tarihi itibariyle bu şekilde teyid edilmiştir.Bu tarihler son anda bir sıkıntı olması durumunda ertelenebilir.” açıklaması yapmıştır.

Tansu Yeğen’in yayınlamış olduğu tabloya baktığımızda Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri Şubat Ayı 2.hafta sonu

Galaxy S6 modeli Şubat 3.hafta sonu,

Galaxy S6 Edge modeli Şubat ayı 4.hafta başı

Galaxy S6 Edge Plus Şubat ayı 3.hafta sonu

Galaxy Note 5 Şubat ayı 3.hafta sonu

Galaxy A serileri Mayıs ayı ve Galaxy J serisi Temmuz ayında Android Nougat sürümüne ulaşabilecek.

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