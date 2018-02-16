Android Huawei rehber yedek alma ve SIM karta aktarma

Bir takipçimiz bize Huawei modellerinde telefon rehberini SIM karta nasıl aktarılacağı konusunda yardım istemiştir.

Teknoscrool.com olarak Huawei Honor 7’de telefon rehberinizdeki kişlerin SIM kart aktarılması ve microSD karta aktarılması konusunda bilgilendireceğiz.

İlk olarak rehbere giriş yapınız. Sağ alt kısımda bulunan “ Menü “ tuşuna basınız.

Açılan ekranda 4 adet seçenek çıkacaktır. Siz buradan “ İçe/Dışa Aktar “ bölümüne geçiniz. Bu kısımda karşınızıa İçe Aktar ve Dışa Aktar ana başlıkları gözükecektir. Siz SIM kart’a aktar’a yada MicroSD kart’a aktarabilirsiniz.

En çok tercih edilen ise hafıza kartına aktarmadır. Depolama birimine aktar dediğinizde telefon sizden izin isteyecektir. Telefona izin verdiğinizde “Dışa Aktar “butonuna bastığınızda size seçenekleri sunacaktır. Aktarılmasını istediğiniz kategorileri seçin ve “ Tamam”a basmanız yeterli olacaktır.

Artık rehberinizin yedeği microSD hafıza kartınıza aktarıldı. Yarın birgün telefonuza rehber yüklemeniz gerekeceği zaman aynı adımları izleyerek İçe Aktar bölümünden rehberinizi telefonunuza çekebilirsiniz.

Not: Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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