Android: Depolama Alanı Tükendi Uyarısını Çözmek

Gün geçtikçe akıllı telefonlardaki uygulamalar, fotoğraflar ve işletim sistemleri boyut olarak genişliyor.

Şu anda sırf Facebook uygulaması bile kendi başına yaklaşık 300MB’ken, Sayfa Yöneticisi ve Messenger destekleriyle birlikte yarım GB’a erişmekte. Tabii ki oyunlar, videolar, fotoğraflar ve yedek dosyalar da hafızanızı ‘tüketmeye’ devam ediyor. Android telefonlarda depolama alanı tükendi uyarısı da bu gibi sebeplerle geliyor.

Eğer eski veya giriş seviyesi bir model kullanıyorsanız, kısa sürede telefonunuzun hafızası dolacak. Bu son derece can sıkıcı bir durumken, meraklanmanıza gerek yok çünkü alabileceğiniz çeşitli önlemler mevcut.

Hafızayı tüketen uygulamaları tespit edin

Kendimize karşı dürüst olalım, yüklediğimiz uygulamaların kaçını gerçek anlamda kullanıyoruz? Elbette e-posta, sosyal medya, haber amaçlı uygulamalar ve birkaç oyun yüklemek normal fakat maalesef çoğu zaman akıllı telefonumuz gereksiz programlarla doluyor. Tüm bunlar hafızayı zaman içinde şişiriyor ve ne yapacağımızı düşünüyoruz.

İlk olarak telefonunuzun ana menüsünden Ayarlar’a, oradan da hafıza kısmından uygulamalara geçiş yapın. Burada sağ üste dokunarak, uygulamaları boyutuna göre sıralayın. Artık telefonunuzdaki en çok yer kaplayan uygulamaları görebilirsiniz.

Bunların arasında pek çoğunu kullanmadığınızı biliyoruz. Öyleyse silmeye ne dersiniz?

Offline içeriği silin

Birçok uygulama internet yokken de erişmeniz için offline içerik depoluyor. Örneğin Spotify’nin Premium sürümü bunu yapıyor ve müzikleri doğrudan telefonunuzda saklıyor. Dolayısıyla zaman içinde hafıza da şişiyor.

Bazı RSS’ler, YouTube gibi servisler de yüksek sayıda offline içerik saklarken, eğer yeterli hafızanız yoksa bunları temizlemenizi öneririz. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar > Hafıza > Uygulama adı > Önbelliği temizle yolunu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda alternatif olarak SD Maid gibi üçüncü parti uygulamaları kurarak da temizlik yapabilirsiniz.

Fotoğrafları buluta taşıyın

Google Fotoğraflar, otomatik olarak fotoğraflarınızı yedekliyor ve düşük çözünürlükle probleminiz olmadığı sürece orada kalıyorlar.

Telefonda zaman içinde o kadar gereksiz fotoğraf oluşuyor ki, bunların sayısı binleri geçiyor ve ciddi yer kaplıyorlar. Dolayısıyla tavsiyemiz çok gerekli olanlar hariç bütün fotoğraflarınızı silin. Tabii bunu yapmadan önce Google bulut hesabınıza yedeklendiklerine emin olun.

Eğer bu yöntemlerin hiçbiri size göre değilse, son olarak bir microSD kart satın almayı düşünebilirsiniz.

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