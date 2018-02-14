Android ’de Tek Seferde Uygulama Ön Bellekleri Nasıl Temizlenir?

Android cihazlarda uygulamalar, telefonlara yüklendikten sonra kendi içine veri olarak kaydeder.

Uygulamayı indirdikten sonraki zaman içerisinde uygulama içinde ne yaparsanız ve uygularsanız bu telefon içinde bulunan dataya kayıt olarak bir önbellek oluşturur. Android cihazlara yüklediğiniz oyunlar aynı şekilde çalışır ve siz oyunun önbelleklerini sildiğiniz taktirde oyunlar içerisinde sıfırlanarak ilk indirdiğiniz haline dönebilir. Android cihazlar üzerinden ön bellek silmek için uygulamanın bilgileri kısmında bulunan veri kayıtlarını bulmanız gerekir. Kayıtları bulduktan sonra silmeniz gerekmektedir. Böylelikle uygulamanın ön belleği sıfırlanmış olur.

Android Uygulama Bulma

Android cihazlarınıza yüklediğiniz uygulamalar bir süre sonra çok fazla kullanım ve telefonun hafızasının dolduğundan dolayı fazla ram yemesi, uygulamaların yavaşlamasına ve telefon üzerinden uygulamaları silmeniz veya ön belleklerini sıfırlamanız gerekmektedir. Telefonların ayar kısımları üzerinden direk olarak uygulamalar kısmını bulmanız gerekir. Her android cihaz üzerinde aynı olan bu sistem uygulamalar içerisinde bulunan uygulamalar ve oyunlarınızın telefondan kaldırma ve ön bellek silme işlemlerini uygulamanızı sağlamaktadır.

Android ‘de Önbellek Bulma

Android cihazlar üzerinden yüklediğiniz uygulamalar üzerinden ön belleğini silmek istediğiniz bir uygulamanın öncellikle kendisini bulmanız gerekmektedir. Uygulamayı bulduktan sonra bilgileri kısmında bulunan veri ve önbellek işlemlerinden ön bellek işlemini seçmeniz ve bunu sıfırlarlaydıksa sonra uygulamalarınızın daha fazla hızlanacağını ve telefon içerisinde depo açılacağını görebileceksiniz.

Önbellek Silince Ne Oluyor?

Android cihazlar içerisinde bulunan ön bellek kullandığınız uygulamalar içerisindeki çerezleri ve gereksiz olabilecek şekilde hitap ettiğimiz dosyaları bir yere toplayarak bunların daha sonrasında silinmesi ve telefonunuzun daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Ön bellek üzerinde bulunan dosyalar kullandığınız uygulamanızın o zaman ki hızını belirleyerek daha verimli bir performans sunar.

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