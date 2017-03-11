Android Cihazınızı Hızlandırmak için Denebilecek Basit Yöntemler

Günümüzde kullanılan telefon, tablet ve bilgisayar çeşitlerinde bulunan android sistem, cihazların vazgeçilmez özellikleri arasında yer almaktadır.

Bu cihazlara olması gerekenden fazla yükleme yapılması gibi durumlarda yavaşlamış bir android sistem ile karşı karşıya kalınacaktır. Yavaşlayan bir android sistemli cihaz, kullanıcısına zor zamanlar yaşatacaktır. Android sistemli cihazların yeniden hızlandırmak amacıyla yapılacak yöntemler bulunmaktadır.

Tarayıcı kontrolünden geçirme ; Android işletim sistemli cihazlarda genellikle Chrome tarayıcısı kullanılmaktadır. Chrome tarayıcı normalde çok hızlı olan bir tarayıcı değildir. Üstelik bir de android sistemli telefon yavaşlamış ise kullanılması daha zor olacaktır. Bu yüzden telefonda bulunan tarayıcının değiştirilmesi denenmelidir.

Antivirüs uygulamaların kaldırılması ; Android sistemli cihazlarda bulunan antivirüs programı sayesinde cihaz yavaşlamış olabilir. Antivirüs programı sadece cihazda gerekli olduğu zamanlarda kullanılması yavaşlamaya sebep olmayacaktır. Cihazda herhangi bir virüs ile karşılaşılan durumlarda kullanılması daha doğru olacaktır.

Senkronizasyonların kapatılması halinde ; Android sistemli cihazlarda kullanılan uygulamalar arasında yer alan sosyal paylaşım siteleri ve haber sitelerinden gelen bildirimlerin kapatılması gerekir. Cihaza yüklenmiş olan bu bildirim verme görevi sayesinde cihaz ekstra bir çaba sarfedecektir. Bu şekilde daha yavaşlamış bir cihaz olacaktır.

Ana ekranda bulunan uygulamalar ; Android cihazın ekranında yer alan bazı gereksiz uygulamaların kaldırılması gerekir. Kullanılmayan uygulamalar görüntüyü kalabalıklaştırdığı gibi cihazın ağırlaşmasına neden olacaktır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise ekran görüntüsüdür. Ekran görüntüsünde hareketli duvar kağıtlarını seçmek yerine daha sade duvar kağıtlarının seçilmesi cihazın yavaşlamasına engel olacaktır.

Fazla uygulamaların silinmesi ; Android cihazda yer alan ve kullanılmayan uygulamaların silinmesi gerekir. Bunun dışında cihaza yüklenen bazı uygulamaların genel özelliği zaten cihazı ağırlaştırma yönündedir. Bu uygulamalara dikkat ederek cihaza yüklememeye özen gösterilmelidir.

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